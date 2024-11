Victoria Kjaer, première Miss Univers à illuminer l’Empire State Building à New York

Le vendredi 22 novembre 2024 est désormais inscrit dans les annales de Miss Univers. Victoria Kjaer, l’actuelle reine de beauté, est devenue la toute première représentante de l’organisation à déclencher le spectaculaire éclairage extérieur de l’emblématique Empire State Building à New York.

Un privilège inédit pour le Danemark

Native du Danemark, Victoria Kjaer n’est pas seulement la première Miss Univers de son pays, elle est aussi la première à avoir eu l’insigne honneur d’illuminer le gratte-ciel « le plus célèbre du monde » aux couleurs du drapeau danois. Un instant d’une grande portée symbolique qui a été capturé et diffusé sur les réseaux sociaux du concours de beauté international.

Les photos et vidéos publiées montrent la jeune femme de 23 ans poser avec fierté au sommet de l’Empire State Building, qui s’élève à plus de 440 mètres avec ses 102 étages. Victoria Kjaer a aussi eu la chance de découvrir les différentes attractions et le fameux observatoire en plein air de ce monument phare du paysage urbain new-yorkais.

Une célébration mémorable

Visiblement touchée et honorée, Victoria Kjaer a exprimé son enthousiasme : « C’est fabuleux et tellement incroyable. Quel privilège de voir le drapeau danois ici. À peine six jours après mon couronnement à Miss Univers, nous voici déjà à New York… Nous marquons l’histoire, les amis ! » Ces paroles résument parfaitement l’importance de cet événement historique pour le Danemark et pour Miss Univers.

Depuis son sacre il y a tout juste une semaine, la jeune Danoise multiplie les apparitions aux États-Unis. Après une première escale à Miami, son périple en tant que nouvelle ambassadrice de la beauté à l’échelle planétaire se poursuit donc à New York. Au menu pour Victoria Kjaer :

Des entretiens avec la presse et les médias américains

Des visites d’associations caritatives parrainées par Miss Univers

La participation à des soirées de gala

Miss Univers, une rampe de lancement internationale

Au-delà de l’émotion et de la fierté nationale, le triomphe de Victoria Kjaer souligne le rôle de Miss Univers comme vecteur d’influence et de rayonnement à l’international. Chaque année, la lauréate du concours bénéficie d’une exposition médiatique extraordinaire et devient une véritable représentante de son pays aux quatre coins du globe.

Pour le Danemark, nation de seulement 5,8 millions d’habitants, avoir une Miss Univers est une première qui offre une vitrine sans égale. C’est l’opportunité de faire connaître la culture, les valeurs et les atouts de ce royaume scandinave réputé pour sa qualité de vie, son design et son engagement en faveur du développement durable.

Une année placée sous le signe de l’engagement

Élue parmi les représentantes de près de 90 pays, Victoria Kjaer a d’ores et déjà fait part de sa volonté d’utiliser sa notoriété pour promouvoir des causes qui lui sont chères. En priorité : l’accès à l’éducation pour les jeunes filles et l’émancipation des femmes partout dans le monde.

« Je souhaite être une Miss Univers qui inspire et qui agit pour un avenir meilleur. Chaque petite action est importante et j’espère pouvoir encourager le plus grand nombre à s’engager à mes côtés« , a affirmé Victoria Kjaer peu après son couronnement. Un discours résolument tourné vers l’action qui trouvera assurément un écho favorable tout au long de son règne.

Tandis que le public danois célèbre et s’enorgueillit d’avoir une Miss Univers, le monde entier suivra avec attention le parcours de Victoria Kjaer durant son année de règne. Une chose est certaine, la jeune femme est résolue à laisser son empreinte dans l’histoire de l’organisation et à porter haut les couleurs du Danemark sur la scène internationale, comme elle l’a fait de manière si symbolique en illuminant l’Empire State Building.