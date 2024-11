« Vanilla Girl » : pourquoi ce nouvel idéal de beauté TikTok pose problème

Phénomène esthétique apparu sur TikTok, le concept de « Vanilla Girl » impose un style minimaliste et épuré inspiré par la vanille, synonyme de douceur et de sobriété. Cependant, ce nouvel idéal de beauté, qui cumule déjà des millions de vues, soulève des questions quant à la diversité et à l’inclusivité. Décryptage de cette tendance problématique et de son impact sur les standards de beauté actuels.

Qu’est-ce que l’esthétique « Vanilla Girl » ?

La « Vanilla Girl » se distingue par un style visuel et une allure très particulière, inspirés par une esthétique « propre » et minimaliste, souvent associée à des tons doux comme le beige, le crème et le blanc. À l’instar de la « Clean Girl », un autre phénomène de beauté minimaliste sur TikTok, la « Vanilla Girl » privilégie un maquillage discret, une garde-robe neutre et des choix décoratifs sobres.

Concrètement, l’apparence de la « Vanilla Girl » repose sur des éléments caractéristiques :

Un teint naturel , souvent sublimé par un maquillage « no make-up » qui se limite à un fond de teint léger, un peu de blush rosé et un gloss neutre.

, souvent sublimé par un maquillage « no make-up » qui se limite à un fond de teint léger, un peu de blush rosé et un gloss neutre. Des cheveux blonds ou châtains , généralement longs et ondulés, souvent accessoirisés par des pinces crabe pour un look décontracté.

, généralement longs et ondulés, souvent accessoirisés par des pinces crabe pour un look décontracté. Des ongles tendance, tels que les « glazed donut nails » popularisés par la mannequin Hailey Bieber.

Pour les vêtements, la « Vanilla Girl » opte pour des pièces confortables et épurées, comme des pulls en cachemire, des UGG, et des bijoux en or minimalistes. Même les espaces de vie se parent de cet univers : des chambres aux tons neutres, dépourvues d’éléments de décoration colorés ou audacieux.

Un idéal de beauté excluant et stéréotypé

Malgré son apparence inoffensive, la tendance « Vanilla Girl » incarne des valeurs implicites qui la rendent problématique. Sur TikTok, de nombreux utilisateurs pointent du doigt le manque de diversité et l’homogénéité des représentations associées à cette esthétique.

La « Vanilla Girl » semble en effet valoriser un certain type de beauté qui correspond à une norme majoritairement blanche et fine. Peu de vidéos montrant des femmes « Vanilla » incluent des personnes de couleur ou de morphologies différentes, comme les femmes de grande taille ou celles ayant une peau non lisse.

Le nom même de « Vanilla » renforce cet aspect exclusif, car il fait directement référence à une couleur et à une texture associées aux personnes blanches. Cette tendance renforce ainsi l’idée que la simplicité et la douceur sont des qualités intrinsèquement liées à un type de beauté caucasien, ce qui contribue à perpétuer des stéréotypes esthétiques nuisibles.

Un standard de beauté irréaliste pour les jeunes générations

La popularité de la « Vanilla Girl » sur TikTok renforce la pression sociale ressentie par les jeunes, notamment les adolescentes, qui passent beaucoup de temps sur cette plateforme. Avec des millions de vues sur les vidéos de « Vanilla Girls » et des milliers de tutoriels expliquant comment adopter ce style, la tendance influence directement les attentes de beauté chez les jeunes.

Ce phénomène n’est pas sans conséquence : il pousse de nombreuses jeunes femmes à croire que pour être acceptées et admirées, elles doivent se conformer à une image qui ne correspond ni à leur personnalité ni à leur morphologie. Les codes imposés par la « Vanilla Girl » valorisent une beauté standardisée, limitant l’expression individuelle.

Pour beaucoup, l’obsession pour l’esthétique « Vanilla » représente une régression des progrès en matière de diversité et d’inclusivité dans le domaine de la beauté. Au lieu de célébrer les différentes identités et styles, TikTok encourage une uniformisation qui rappelle les standards des décennies passées, focalisés sur une seule vision de la féminité.

La « Vanilla Girl » : reflet d’une société qui valorise la conformité

Cette tendance va au-delà de l’esthétique pour questionner les valeurs de la société actuelle. La « Vanilla Girl » ne fait que refléter une culture qui valorise la conformité et la recherche d’une perfection « inoffensive ». En effet, cette esthétique minimise toute forme d’extravagance ou de singularité, privilégiant la neutralité et l’acceptation d’un modèle prédéfini.

Pour les critiques de cette tendance, la « Vanilla Girl » incarne une régression dans l’acceptation des diversités culturelles et individuelles. Il est révélateur que cette tendance ait émergé dans une période marquée par des mouvements d’acceptation de soi et de diversité, comme le « body positive » et l’inclusivité des cultures. La popularité de la « Vanilla Girl » remet en question la sincérité de ces mouvements, en remettant au centre de l’attention un idéal unique et restreint de beauté.

La résistance face à cette tendance sur les réseaux sociaux

Face aux critiques, de nombreuses voix s’élèvent sur TikTok pour dénoncer la portée nocive de la « Vanilla Girl ». Des utilisateurs, notamment des femmes de couleur ou à l’apparence éloignée de ces standards, dénoncent la manière dont cette tendance efface les particularités culturelles et morphologiques.

Des influenceuses et créatrices de contenu utilisent le hashtag #antivanillagirl pour encourager leurs abonnés à embrasser leur individualité et à rejeter cette image restrictive. Certaines ironisent sur les codes de la « Vanilla Girl », utilisant l’humour pour dédramatiser cette esthétique et rappeler l’importance de célébrer toutes les formes de beauté.

En mettant en lumière les problématiques de ce mouvement, ces utilisateurs permettent de sensibiliser le public aux dangers de ce genre de tendances. Ils soulignent ainsi l’importance de ne pas réduire la beauté à des normes rigides et uniformes, mais de la considérer comme un spectre large et diversifié, capable d’inclure toutes les morphologies, couleurs de peau et styles.

Vers une prise de conscience des dérives des tendances TikTok ?

Avec l’influence croissante des réseaux sociaux, TikTok joue un rôle majeur dans la diffusion des tendances et des standards de beauté. La « Vanilla Girl » n’est pas la première, ni la dernière tendance problématique en termes d’inclusivité et d’acceptation de soi, mais elle soulève un débat nécessaire autour des valeurs véhiculées par ces plateformes.

Pour certains experts en psychologie et en sociologie, la mise en avant d’une esthétique aussi uniforme pourrait inciter à une prise de conscience collective sur les impacts de TikTok sur l’image de soi. Il devient crucial d’encourager un usage réfléchi et critique des réseaux sociaux, pour éviter que les tendances éphémères ne se transforment en dictats de beauté et de comportement.

Alors que les nouvelles générations sont les premières consommatrices de TikTok, il devient essentiel de promouvoir une diversité de représentations et d’encourager l’expression de soi dans toute sa complexité et ses particularités.

La tendance « Vanilla Girl » illustre ainsi les dérives esthétiques encouragées par les algorithmes de TikTok, mais aussi la prise de conscience croissante des utilisateurs face aux limitations de ce modèle unique. Cette réflexion collective pourrait bien marquer le début d’une remise en question des standards imposés par les réseaux sociaux.