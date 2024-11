Paupières tombantes : cette technique de maquillage méga simple permet de les remonter sans passer par la case chirurgie

Vous avez les paupières tombantes ? Pas d’inquiétude ! Avec les bonnes techniques de maquillage, vous pouvez agrandir votre regard en quelques minutes et obtenir un effet lifté sans passer par la chirurgie.

Identifier les paupières tombantes

Les paupières tombantes se caractérisent par un excès de peau au niveau de l’arcade sourcilière qui vient recouvrir la paupière mobile, réduisant ainsi l’ouverture du regard. Pour savoir si vos paupières sont tombantes, il vous suffit de vous observer face à un miroir. Si le pli de la paupière est partiellement ou complètement masqué par la peau, c’est le signe d’une paupière tombante.

La technique infaillible pour agrandir le regard

Bien qu’il existe plusieurs astuces pour agrandir son regard, une technique en particulier se révèle très efficace pour ouvrir les yeux et donner un effet « lifté » à votre maquillage. Voici comment procéder :

Munissez-vous d’un eye-liner et tracez un trait fin au ras des cils supérieurs. Ensuite, allongez ce trait vers l’extérieur en le remontant légèrement en direction de l’extrémité de votre sourcil. Cet effet « cat eye » crée une illusion de paupière relevée, pour un regard plus intense et plus ouvert.

4 astuces complémentaires pour sublimer les paupières tombantes

Pour aller plus loin, découvrez d’autres techniques simples et efficaces pour réduire l’effet tombant et magnifier votre regard :

#1 Maquillez-vous les yeux ouverts

Lorsque l’on a les paupières tombantes, il est essentiel de se maquiller les yeux ouverts. Cela vous permet de voir où placer les ombres et les traits de manière à les mettre en valeur sans que le maquillage soit caché par la paupière. En travaillant ainsi, vous pouvez mieux adapter votre maquillage à la forme de vos yeux et obtenir un résultat optimal.

#2 Optez pour un fard à paupières lumineux et en poudre

Les fards lumineux et en poudre sont parfaits pour donner un effet agrandi au regard. Préférez une teinte claire et légèrement scintillante sur la paupière mobile, qui captera la lumière et donnera un effet d’optique qui ouvre le regard. Évitez les textures crème, qui risquent de glisser et d’accentuer le pli de la paupière.

#3 Utilisez de l’highlighter pour étirer le regard

L’highlighter est un allié précieux pour agrandir visuellement les yeux. Appliquez-en délicatement sous l’arcade sourcilière, dans le coin interne de l’œil et même sur les tempes pour un effet étiré. Ce geste donne de la profondeur et évite que la paupière paraisse plus tombante.

#4 Misez sur les cils pour un effet XXL

Les cils volumineux permettent d’attirer l’attention vers le haut de l’œil, masquant ainsi l’effet tombant. Utilisez un recourbe-cils pour bien soulever les cils, puis appliquez un mascara allongeant et volumisant. Plus les cils sont recourbés et fournis, plus l’effet « paupière tombante » est atténué.

Conseils pratiques pour un regard de biche au quotidien

Maquiller des paupières tombantes peut sembler complexe, mais avec ces techniques simples, vous pouvez créer un regard agrandi et lumineux chaque jour. En maîtrisant ces astuces, inutile de passer par la case chirurgie pour sublimer vos yeux et profiter d’un maquillage qui reste frais et naturel toute la journée.

À vous d’essayer et de découvrir le plaisir d’un regard intense et ouvert, sans effort ni intervention chirurgicale !