Les pulls en maille, la tendance incontournable de l’hiver pour donner du style à vos tenues

Bien qu’un pull en maille ne soit pas considéré comme le vêtement le plus glamour par certaines, préférant des pièces plus habillées telles qu’une veste de blazer sur un t-shirt ou des chemises et des blouses, force est de constater que les vêtements en maille ont le vent en poupe. Ils se taillent une place de choix sur les podiums et dans le streetstyle ces dernières saisons, s’imposant comme une tendance majeure.

Le retour en force des mailles

Portés directement sur la peau ou associés à des chemises, les pulls et cardigans en maille se hissent au rang de must-have de cet automne-hiver. Les modeuses les plus averties les arborent de différentes manières :

Avec un col en V façon rétro inspiré des tenues de tennis

Avec un col rond classique pour un look chic et intemporel

Version oversize avec un cardigan XXL pour une allure décontractée

Agrémentés de détails originaux comme des rayures ou des motifs pour une touche d’originalité

La maille se décline dans un vaste éventail de teintes, allant des coloris neutres et passe-partout comme le noir, le bleu marine ou le vert sapin, aux nuances plus vives et pétillantes. Les matières sont tout aussi diversifiées, de la laine à l’alpaga en passant par le cachemire d’une douceur incomparable.

Comment porter le pull en maille avec style ?

Intégrer un pull en maille dans une tenue tendance et confortable offre une multitude de possibilités. Découvrez quelques idées de looks pour vous inspirer :

Si vous souhaitez adopter un style sporty chic, optez pour un modèle avec un col en V rappelant les tenues de tennis. Mariez-le à un polo, une jupe courte plissée et une paire de baskets agrémentée de chaussettes blanches montantes pour un look 100% rétro.

Pour une tenue plus sophistiquée, craquez pour un pull fin à col rond, à porter rentré dans une jupe ou un pantalon à pinces. L’astuce ultime : placez un second pull sur vos épaules pour un effet superposé ultra tendance.

Incontournable pour un look casual et douillet, le cardigan oversize XXL se porte aussi bien avec une chemise et une jupe plissée qu’avec une mini-jupe en tweed associée à un t-shirt basique pour jouer la carte du contraste stylistique.

Nos coups de cœur maille de la saison

Voici une sélection de modèles qui nous font succomber :

Le pull vanille à col montant et détails ajourés de Kocca, au prix de 99,10€

Le cardigan en alpaga rose poudré d’Is Coming à 165€, avec son col en V et ses finitions effilochées aux poignets et en bas

Le pull gris chiné à col polo et liserés noirs réalisé à la main par Curated by, affiché à 155€

Le cardigan orné d’un imprimé papillons de Romualda à 230€, avec ses motifs délicats peints à la main

Impossible de passer à côté du gilet à grecques multicolores de Ritavon, du pull rayé façon color block s’inspirant de l’emblématique polo de Lacoste, ou encore du pull à fleurs d’une douceur inouïe en cachemire et laine signé Philippa 1970.

Vous l’aurez compris, la maille s’impose indéniablement comme une pièce mode essentielle de nos garde-robes cet hiver. Qu’ils soient chics ou décontractés, à motifs ou unis, à vous de dénicher le modèle qui sublimera votre style et vous permettra de composer des looks au top !