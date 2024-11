Les meilleurs produits de maquillage pour les femmes de plus de 50 ans : le guide des experts beauté

Le maquillage pour les femmes de plus de 50 ans se concentre sur la luminosité et l’hydratation de la peau. Exit les produits qui risquent de marquer les rides, les experts conseillent d’intégrer les soins à la routine maquillage, en privilégiant des bases hydratantes et des blushs aux ingrédients éclatants. Un soupçon de bronzer bien placé apporte une touche de fraîcheur subtile, car une peau éclatante et ensoleillée est toujours appréciée, quel que soit l’âge.

Les essentiels du maquillage pour les femmes de plus de 50 ans

Voici les produits incontournables pour un maquillage naturel et lumineux recommandé par des maquilleurs professionnels :

Préparation de la peau : Tata Harper Hydrating Floral Mask

Tata Harper Hydrating Floral Mask Le primer : Saie Glowy Super Gel

Saie Glowy Super Gel Fond de teint lumineux : Giorgio Armani Luminous Silk Foundation

Giorgio Armani Luminous Silk Foundation Pour un regard frais : Hourglass Unlocked Instant Extensions Mascara

Hourglass Unlocked Instant Extensions Mascara Effet bonne mine : Jones Road Miracle Balm

Jones Road Miracle Balm Fixation et hydratation : Eau thermale d’Avène

1. Préparation de la peau

“Plus la peau est bien préparée, moins il est nécessaire de mettre de maquillage,” explique Lisa Aharon, maquilleuse de célébrités.

Pour les peaux matures, Aharon recommande de se concentrer sur l’hydratation, l’effet repulpant et le lissage de la peau. « Je commence souvent par un masque hydratant ou un sérum pour une pénétration en profondeur, puis j’applique une crème riche ou un masque qui peut être laissé sous le maquillage pour garantir un éclat naturel.” Elle conseille également d’utiliser des crèmes illuminatrices pour le contour des yeux, en évitant les textures trop lourdes qui risquent de marquer les ridules.

Les meilleurs produits pour préparer la peau

Joanna Vargas Twilight Sheet Mask : Ce masque en feuille hydrate intensément, égalise le teint et illumine la peau grâce aux facteurs de croissance épidermiques.

Ce masque en feuille hydrate intensément, égalise le teint et illumine la peau grâce aux facteurs de croissance épidermiques. Tata Harper Hydrating Floral Mask : Avec de l’acide hyaluronique, ce masque revitalisant hydrate la peau en profondeur. Il suffit d’appliquer une couche généreuse sur le visage et le cou, de laisser agir 15 à 20 minutes, puis de rincer.

2. Appliquer le primer

Un bon primer peut flouter les ridules et prolonger la tenue du maquillage. Lisa Aharon recommande d’appliquer une fine couche de primer après que les produits de soin ont pénétré dans la peau. « Laissez le primer se fixer une minute avant de passer au fond de teint,” conseille-t-elle.

Les primers recommandés

Laura Mercier Pure Canvas Primer : Ce primer enrichi en vitamine C et extrait de thé vert apporte de l’éclat et de l’hydratation tout en apaisant la peau grâce à l’aloès.

Ce primer enrichi en vitamine C et extrait de thé vert apporte de l’éclat et de l’hydratation tout en apaisant la peau grâce à l’aloès. Saie Glowy Super Gel : Ce gel léger apporte un effet bonne mine naturel, parfait pour les bases lumineuses ou simplement porté seul.

3. Choisir un fond de teint léger

Le mot d’ordre pour le fond de teint : légèreté et hydratation. Selon Rose-Marie Swift, fondatrice de RMS Beauty, “plus la peau est mature, plus il est préférable d’utiliser un fond de teint léger et hydratant.” Un fond de teint trop épais accentuera les signes de l’âge, tandis qu’une base fine et hydratante laissera la peau respirer tout en offrant un éclat naturel.

Conseils pour bien appliquer le fond de teint

Pour un résultat optimal, privilégiez une application en couches légères, à l’aide d’un pinceau ou d’une éponge humidifiée. Les fonds de teint avec des propriétés hydratantes, comme le Giorgio Armani Luminous Silk Foundation, sont parfaits pour un fini soyeux et lumineux.

4. Réveiller le regard

Pour agrandir et rafraîchir le regard, misez sur des produits qui définissent les cils sans les alourdir. Les mascaras allongeants, qui donnent un effet de cils naturellement volumineux, sont particulièrement adaptés aux yeux matures. Évitez les mascaras trop épais qui peuvent alourdir le regard.

Produit recommandé

Hourglass Unlocked Instant Extensions Mascara : Ce mascara allonge les cils pour un effet éveillé, idéal pour ouvrir le regard sans effet de surcharge.

5. Ajouter une touche de couleur naturelle

Pour un effet bonne mine, optez pour des blushs crème aux textures légères et lumineuses. Les produits en crème sont plus flatteurs pour les peaux matures, car ils fondent dans la peau sans marquer les rides. Un blush ou un baume teinté appliqué sur les pommettes et estompé vers les tempes donne un aspect naturel et frais.

Produit recommandé

Jones Road Miracle Balm : Ce baume offre une couleur subtile et une texture fondante, idéale pour apporter de la fraîcheur et de l’éclat au teint.

6. Fixer et rafraîchir le maquillage

Pour prolonger la tenue du maquillage tout en apportant une touche d’hydratation supplémentaire, un spray d’eau thermale est un allié incontournable. Quelques vaporisations après l’application du maquillage permettent d’éviter l’effet poudreux et d’apporter une finition naturelle et lumineuse.

Produit recommandé

Eau thermale d’Avène : Enrichie en minéraux apaisants, cette eau thermale fixe le maquillage et hydrate la peau pour un confort longue durée.

Le maquillage des femmes de plus de 50 ans met l’accent sur une peau radieuse et naturelle. Une bonne préparation de la peau, des produits adaptés et une application en couches légères sont les clés pour un maquillage lumineux et flatteur à tout âge. Alors, prête à illuminer votre beauté naturelle ?