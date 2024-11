Les meilleurs investissements mode pour le Black Friday : Du manteau long aux bottes indémodables

Un sac en cuir, un manteau en laine, un bon jean. Voici quelques-unes des pièces incontournables que l’on peut porter sans cesse pendant des décennies, en les associant même avec les tendances éphémères de chaque saison. Bien souvent, miser sur un produit intemporel s’avère plus judicieux que de dresser une liste entière de coups de cœur mode à la durée de vie limitée. À l’approche des soldes du Black Friday, sélectionnez avec soin vos investissements et vous obtiendrez le dressing idéal. Découvrez dès maintenant nos 15 indispensables à shopper dès le lancement des promotions.

Un manteau long et classique

La doudoune ne sera pas votre meilleure alliée pour un dîner formel, un rendez-vous romantique, la fête de Noël de l’entreprise ou même une réunion de travail. Dans ces situations, vous aurez besoin du manteau en laine parfait : long, au design intemporel et confectionné dans des matières chaudes et durables, à l’instar de la laine. Chez El Corte Inglés, nous avons déniché ce modèle à col montant avec fermeture à boutons cachés et d’élégantes manches amples, signé Stella Rittwagen.

Un pull en cachemire

Le cachemire a toujours figuré parmi les tissus les plus doux, légers et résistants de l’industrie textile. Cette matière première unique et très limitée demeure difficile à trouver sur le marché, car les chèvres cachemire ne sont pas en surpopulation dans les régions de l’Himalaya et de Mongolie. Ces animaux ne produisent cette laine précieuse qu’une fois par an. Falconeri fait partie des maisons phares du secteur.

Un jean éternel

Chaque année, environ 1,2 milliard de paires de jeans sont vendues dans le monde. Face à une offre si pléthorique, le plus ardu consiste à dénicher le style qui s’adapte parfaitement à votre morphologie. La marque Salsa Jeans consacre justement tous ses efforts à étudier les différents besoins du corps féminin. Dans leurs collections, vous trouverez assurément un jean 100% coton taillé pour vous.

Des baskets tendance

Le confort ne s’oppose pas nécessairement au style. Le succès grandissant des sneakers agrémentées de touches tendance ces dernières années en témoigne. Imprimé léopard, cuir métallisé, languettes oversize ou bandes latérales, les baskets plébiscitées par les expertes se révèlent si voyantes qu’elles donnent du peps à n’importe quelle tenue basique. Vous les rentabiliserez en un rien de temps, surtout si vous les dénichez en période de soldes. Nous avons personnellement craqué pour les bestsellers argentées de la marque Alohas.

Un sac espagnol pour le quotidien

Avec le bon sac, vous pouvez tout transporter sans vous sentir surchargée ou avoir l’impression de porter le poids du monde sur vos épaules. Par chance, l’Espagne abrite certains des meilleurs artisans du cuir, facilitant ainsi la quête du modèle de vos rêves. La marque Mauska, l’une des préférées de la reine Letizia, utilise du cuir d’Ubrique pour fabriquer ses créations. Son très joli modèle en daim marron – le tissu star de cet automne – offre même assez d’espace pour ranger un ordinateur portable.

Un gilet en fourrure

Le gilet en fourrure incarne la version stylée du classique gilet matelassé. Réalisé en daim avec doublure en fourrure, il faisait déjà fureur au début des années 2000, lorsque l’esthétique boho chic dominait la mode. Les tendances étant cycliques, l’heure est venue de renouer avec cette pièce iconique. Nous vous suggérons de le porter comme dans le catalogue Antik Batik, par-dessus des chemises ou des blouses plus fines qui, sans ce renfort, ne résisteraient pas aux températures hivernales.

Des lunettes rétro

On songe généralement à investir dans de nouvelles lunettes de soleil à l’arrivée de l’été, mais c’est en hiver que les modèles les plus prisés peuvent s’acquérir à moitié prix. Cet accessoire apporte non seulement une touche distinctive à votre look, mais remplit aussi une fonction pratique essentielle. Si vous recherchez des montures géométriques en acétate dans le style des années 60 ou 70, jetez un œil aux dernières créations de Jimmy Fairly.

Une veste blazer britannique

Une doudoune dernière technologie

Une longue écharpe

Des bottes hautes pour la vie

Des gants en cuir

Un nouveau porte-cartes

Un blouson aviateur

Le costume parfait

Avec ces 15 pièces mode indémodables en promotion pour le Black Friday, vous serez parée pour affronter l’hiver avec style tout en faisant de bonnes affaires. Vous êtes prête à remplir votre panier ?