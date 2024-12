Le manteau le plus élégant, toujours tendance, est un investissement qui en vaut la peine

Nous sommes prêtes pour l’arrivée du véritable froid. Alors que le changement de saison n’est plus qu’à deux semaines et que les températures chutent brusquement, il est temps de faire le point sur les manteaux que vous avez dans votre garde-robe.

Les tendances actuelles du manteau



Bien que les tendances actuelles indiquent que la cape est la pièce maîtresse en matière de vêtements d’extérieur, suivie par les fourrures synthétiques, les matelassés et doudounes, il est indéniable que le pouvoir du manteau classique en laine, droit avec revers et coupe masculine, reste incontournable. Les styles urbains des semaines de la mode en sont la preuve évidente.

Le manteau noir : un essentiel intemporel



Un manteau long noir à coupe classique en laine au-dessus d’un look blanc cassé composé d’une chemise et d’une jupe jusqu’aux genoux est un classique indispensable. D’une longueur sous le genou et légèrement oversize, si vous hésitez sur quel manteau acheter cette saison, celui-ci est votre meilleure option.

Rehaussez vos tenues avec un manteau rouge



Passez une journée morose en portant un manteau rouge. Long, oversize, croisé avec double boutonnage, ce modèle se marie aussi bien avec des couleurs unies qu’avec l’imprimé animal très en vogue cette saison.

L’élégance du manteau couleur crème



Bien que beaucoup conviennent qu’il n’est pas facile à entretenir, les tons clairs apportent une touche d’élégance supplémentaire durant l’hiver par rapport aux teintes plus sombres. Ce n’est peut-être pas une priorité absolue, mais si vous souhaitez vous offrir un petit luxe, choisir un manteau couleur ivoire est toujours une excellente idée.

Misez sur l’animal print pour être à la mode



Bien que l’imprimé animal star de cette saison soit le léopard, opter pour un motif zèbre vous donnera ce petit plus distinctif. Facile à assortir avec vos looks noirs ou jeans, c’est typiquement la pièce qui restera dans votre garde-robe comme l’une des plus spéciales et intemporelles.

Mantaux classiques incontournables

Tendances de motifs uniques comme le zèbre ou le léopard

Manteau en laine orné de broches bijoux



Si Miu Miu mise sur un manteau gris masculin en laine, croisé avec passants aux poignets et broches bijoux, prenez note. Miuccia Prada sait transformer ses idées brillantes en tendances convoitées par les expertes mode.

Neuf manteaux pour investir cet hiver



Manteau droit en laine camel foncé avec col à revers de Parfois (139,99 €).

Manteau bleu marine modèle Clyde avec col chemise par Sèzane (350 €).

D’autres options incluent un manteau oversize gris croisé de Herno (915 €) et bien d’autres modèles distingués disponibles cette saison pour ceux qui souhaitent investir dans des pièces durables et élégantes.