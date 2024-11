Comment porter des collants marron cet hiver pour des looks élégants et tendances

Les collants sont un incontournable de l’hiver, mais cette saison, c’est le marron qui vole la vedette. Découvrez comment adopter cette tendance et créer des tenues élégantes et modernes pour 2025 grâce à nos idées inspirantes.

Pourquoi les collants marron sont la tendance phare de l’hiver 2025

Les collants noirs sont souvent notre choix de prédilection lorsqu’il s’agit de compléter une tenue en hiver. Mais les collants marron, longtemps sous-estimés, offrent une alternative élégante et polyvalente, particulièrement adaptée à la saison automne-hiver. Leur teinte chaude s’harmonise parfaitement avec des palettes de couleurs claires ou naturelles comme le beige, le crème ou le kaki, tout en conservant l’effet amincissant tant apprécié des collants noirs.

Les défilés de mode l’annoncent clairement : le marron chocolat est le nouveau noir pour des looks sophistiqués. Cette couleur apporte une cohésion visuelle sans égale à des tenues aux tons terreux et renforce leur élégance. Contrairement aux collants couleur chair, souvent décriés, le marron allie style et praticité, devenant ainsi un indispensable du dressing hivernal.

Idées de looks pour adopter les collants marron en 2025

Associez-les à une gabardine et des bottes de pluie

Pour les jours de pluie, optez pour une combinaison chic et pratique : une gabardine légère, des bottes de pluie et une robe courte. Les collants marron complètent parfaitement ce type de tenue, en évitant le contraste parfois trop marqué des collants noirs avec des vêtements plus clairs. Ce look est idéal pour rester élégante même par temps humide.

Portez-les avec une robe et des mocassins

Les mocassins, véritables incontournables de la saison, se marient à merveille avec des collants marron et une robe courte. Ce combo allie confort et raffinement, parfait pour une journée active où vous souhaitez être à l’aise tout en restant stylée. Ajoutez une écharpe oversize pour une touche cozy.

Créez un look monochrome marron chocolat

Rien n’est plus chic qu’un ensemble ton sur ton. Combinez des collants marron avec une jupe et un pull en maille marron chocolat. Ce style est particulièrement adapté aux journées froides où vous voulez rester au chaud tout en affichant une allure élégante. Enfilez des bottes hautes assorties pour un effet jambes interminables.

Effet jambes longues pour les petites tailles

Les collants marron sont un allié de choix pour celles qui souhaitent allonger visuellement leurs jambes. Associez-les à un short en tweed, des bottes à talons de la même teinte et un manteau long. Ce contraste entre les pièces ajustées et les vêtements amples crée un équilibre flatteur et moderne.

5 tenues élégantes proposées par Zara pour adopter les collants marron

Si vous cherchez à composer des tenues tendance et accessibles, voici cinq idées de looks disponibles chez Zara, parfaits pour rehausser vos collants marron.

Un look polyvalent : associez une jupe en daim beige (89,95 €) avec un pull fin col roulé (35,95 €) et une paire de mocassins en cuir (49,95 €). Parfait pour le bureau ou une sortie entre amis.

associez une jupe en daim beige (89,95 €) avec un pull fin col roulé (35,95 €) et une paire de mocassins en cuir (49,95 €). Parfait pour le bureau ou une sortie entre amis. Pour des jambes de rêve : optez pour une robe en maille (29,95 €) et des bottes hautes en cuir (109 €). Ajoutez une veste biker oversize pour un look rock et audacieux.

optez pour une robe en maille (29,95 €) et des bottes hautes en cuir (109 €). Ajoutez une veste biker oversize pour un look rock et audacieux. Un style casual pour une journée entre amies : un manteau camel (49,95 €) sur une robe courte en denim (49,95 €) et des ballerines imprimées animalier (29,95 €).

un manteau camel (49,95 €) sur une robe courte en denim (49,95 €) et des ballerines imprimées animalier (29,95 €). Pour vos événements festifs : misez sur une robe en velours avec un nœud burdeos (35,95 €) et un manteau effet fourrure (49,95 €). Les kitten heels en daim complètent la tenue.

misez sur une robe en velours avec un nœud burdeos (35,95 €) et un manteau effet fourrure (49,95 €). Les kitten heels en daim complètent la tenue. Confort et chaleur : enfilez une jupe et une veste en maille vert kaki (ensemble à partir de 19,95 €) avec des sneakers en daim pour un style casual chic.

Comment entretenir et choisir ses collants marron

Privilégiez la qualité

Pour que vos collants marron durent toute la saison, investissez dans des marques reconnues pour leur résistance et leur confort. Choisissez des modèles en microfibre ou en laine selon vos besoins : les premiers offrent un effet seconde peau, tandis que les seconds assurent une chaleur optimale.

Adoptez les bons gestes pour l’entretien

Lavez vos collants à la main ou utilisez un filet de lavage pour les protéger en machine. Évitez les produits agressifs et privilégiez des lessives douces. Séchez-les à l’air libre pour préserver leur élasticité.

Les mots-clés pour des looks réussis

En matière de mode, chaque détail compte. Les collants marron s’imposent comme un indispensable grâce à leur polyvalence et leur capacité à sublimer des looks variés. En les intégrant à vos tenues, vous découvrez une nouvelle manière d’exprimer votre style avec raffinement et modernité.