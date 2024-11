15 idées de manucures tendance pour les ongles courts en 2025

Les ongles courts ont le vent en poupe, et ce n’est pas près de changer. Pratiques, élégants et faciles à entretenir, ils s’adaptent à toutes les tendances nail art du moment. Découvrez notre sélection des 15 plus belles manucures pour sublimer vos ongles courts et être au top en 2025.

Comment choisir la bonne forme pour mes ongles courts ?

Avant de vous lancer dans un nail art, choisir une forme qui mettra en valeur vos ongles courts est primordial. Les ongles carrés, arrondis ou en amande auront tendance à allonger visuellement vos ongles et à les rendre plus élégants.

Les formes trop pointues ou asymétriques accentueront quant à elles l’aspect court de vos ongles. Pour un rendu optimal, les lignes douces et harmonieuses seront vos meilleures alliées.

Les couleurs idéales pour sublimer des ongles courts

La couleur de votre vernis peut aussi faire toute la différence. Pour mettre en valeur des ongles courts, les choix suivants s’imposent :

Des teintes nude et pastel qui allongent les ongles et apportent une touche d’élégance

Des motifs verticaux qui créent un effet d’allongement, comme sur les vêtements

Des designs minimalistes (petit point, ligne fine, motif discret) qui affinent la silhouette de l’ongle

Des dégradés de couleurs qui donnent une illusion de longueur

Des accents de nail art sur la base de l’ongle pour un effet naturellement rallongé

Des teintes métallisées douces (or, argent) pour une touche glamour sans raccourcir

Des couleurs claires et brillantes (blanc, beige, pastels) pour un aspect soigné

Les motifs trop chargés, la French manucure avec un trait épais, les couleurs flashy ou contrastant trop avec votre carnation sont à proscrire. Ces nail arts auront tendance à tasser vos ongles.

Zoom sur 15 idées tendance de manucures pour ongles courts

Place à l’inspiration avec notre sélection des 15 plus beaux nail arts à adopter sur des ongles courts en 2025 :

1. La manucure coréenne colorée

La K-beauty mise sur des teintes vives et joyeuses pour égayer votre look sans surcharger. Un bon moyen d’affirmer votre personnalité avec style.

2. Les ongles nude

Indémodable et très flatteur sur les ongles courts, le nude convient à toutes les occasions et s’adapte à tous les styles.

3. Le nail art milky rosé

Avec sa base laiteuse légèrement rosée, cette manucure apporte beaucoup de douceur et de féminité. Parfaite pour un événement ou le quotidien.

4. Le blanc à accents dorés

L’alliance du blanc immaculé et de touches d’or confère élégance et modernité à vos ongles. Une valeur sûre facile à porter.

5. Le milky agrémenté de vert profond

Original et audacieux, le contraste entre la douceur du milky et l’intensité du vert forêt crée un nail art qui ne passe pas inaperçu.

6. Les ongles or effet aurore boréale

Jouez la carte du glamour avec ce nail art doré scintillant, idéal pour les fêtes de fin d’année. La lumière se reflète magnifiquement sur ce vernis.

7. Le bordeaux à accent pailleté

Couleur star des fashionistas en 2024, le bordeaux se pare de paillettes pour un look chic avec une touche festive. Idéal en automne-hiver.

8. Les ongles lie-de-vin

Cette teinte intense et raffinée sublime les ongles courts en toute simplicité. Un choix élégant en toute saison.

9. La French manucure revisitée

Intemporelle et minimaliste, la French se réinvente avec un trait fin qui allonge joliment les ongles. Un indispensable !

10. Le baby boomer

Chic et discret à la fois, ce dégradé nude du plus foncé au plus clair donne de la profondeur et de la dimension aux ongles courts.

11. L’effet nacré

Comme de véritables bijoux sur vos onglets ! Cet aspect irisé et délicat met en valeur la finesse de vos mains. Un must.

12. Le caramel

Ces teintes chaudes et enveloppantes sont parfaites pour sublimer un ongle court avec naturel. L’essence même du chic automnal.

13. Les nuances de marron

Modernes et intemporels, les bruns flattent tous les ongles courts grâce à leur neutralité et leur élégance. Un essentiel de la saison !

14. Le bordeaux à accents feuilles d’or

Un twist tendance sur le vernis bordeaux avec ces touches d’or façon feuilles délicates. L’atout charme des adeptes de la sobriété originale.

15. Le rose poudré à accent glitter

La douceur poudrée dynamisée par une touche de paillettes, c’est la combinaison parfaite pour un nail art féminin et festif.

Vous l’aurez compris, en 2025, les ongles courts ont plus d’un tour dans leur sac pour vous faire craquer !