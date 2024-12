10 idées de tenues campagne chic inspirées des podiums

Plongez dans l’univers du style campagne chic et découvrez comment associer des pièces intemporelles aux tendances les plus marquantes de l’hiver. Que vous exploriez les ruelles pavées ou profitiez d’une escapade en pleine nature, ces tenues transformeront votre garde-robe hivernale avec élégance.

La veste en laine à carreaux : une pièce phare de la saison

La veste à carreaux est un incontournable pour adopter le style campagne chic. Inspirée par les collections automne/hiver 2024 de Chloé, cette pièce offre à la fois confort et raffinement, idéale pour des occasions variées.

Pour une allure élégante, associez une veste en laine à carreaux avec un pantalon en velours évasé et un pull torsadé. Des bottes en cuir à talons compléteront le look avec une touche de sophistication.

Exemple : manteau en laine mélangée Reiss Piper à 620 €.

Pantalon en velours côtelé ME+EM à 150 €.

Le pull jacquard Fair Isle : une valeur sûre pour les journées d’hiver

Le pull Fair Isle reste une référence incontournable pour composer des tenues chaleureuses. Ce modèle iconique, qui allie style et confort, s’intègre parfaitement à une variété de looks.

Portez un pull jacquard avec un pantalon blanc et une veste en cuir doublée de shearling pour créer un contraste harmonieux entre les textures. Cette combinaison offre une touche unique et élégante à votre tenue.

Pull Staud Moritz en mélange de laine : 360 €.

Veste en cuir avec shearling Sandro : 400 €.

Les pantalons en velours côtelé : une alternative chic au jean

Le velours côtelé fait un retour en force cette saison. Ces pantalons, à la fois élégants et pratiques, apportent une nouvelle dimension à votre style hivernal.

Associez un pantalon en velours couleur chocolat avec un pull en grosse maille et une veste matelassée pour un résultat à la fois décontracté et raffiné. Terminez la tenue avec des bottines en cuir imperméable, idéales pour les jours de pluie.

Les vestes de campagne : un mélange de tradition et de modernité

Les vestes de campagne, comme les modèles cirés ou ceux dotés de cols en cuir, incarnent parfaitement le style rustique revisité. Elles se marient aussi bien avec des pièces décontractées qu’avec des tenues plus habillées.

Pour une tenue moderne, optez pour une veste de campagne associée à une jupe en laine à carreaux et des bottes en daim. Un bonnet en jacquard complète idéalement cet ensemble hivernal.

Veste Barbour Reighton Spey : 490 €.

Jupe mi-longue Massimo Dutti : 130 €.

Les manteaux à col cheminée : une alliance entre chaleur et élégance

Les manteaux à col cheminée figurent parmi les choix les plus judicieux pour se protéger du froid tout en restant chic. Leur coupe structurée est parfaite pour une allure moderne et sophistiquée.

Associez un manteau gris à col cheminée avec une jupe en tartan et des bottines ornées pour un style inspiré des paysages écossais. Ce look s’intègre parfaitement à une garde-robe hivernale sophistiquée.

Les chemises en flanelle : entre confort et style

Les chemises en flanelle, avec leur texture douce et leurs motifs à carreaux, ajoutent une touche de décontraction chic à votre tenue. Elles se portent aussi bien seules que superposées avec d’autres pièces.

Associez une chemise en flanelle avec un jean clair et des mocassins à semelles épaisses pour un look décontracté. Une veste en laine ajoute une finition élégante à cette tenue simple et efficace.

Les accessoires qui subliment le style campagne chic

Les accessoires jouent un rôle essentiel dans l’élaboration d’une tenue réussie. Voici quelques indispensables pour compléter le style campagne :

Écharpes en laine jacquard pour ajouter une touche de couleur et de chaleur.

Bonnets en maille torsadée pour un look à la fois pratique et raffiné.

Bottes Wellington idéales pour braver les intempéries.

Adoptez une allure campagne chic tout en restant tendance

Avec ces idées de tenues, le style campagne chic s’impose comme une tendance incontournable cet hiver. Faciles à porter et à associer, ces pièces vous permettront de rester élégante tout en profitant du confort nécessaire pour la saison froide.

« `